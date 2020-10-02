Пятница, 2 Октября 2020 17:48

АрмИнфо. Военно-политическое руководство Азербайджана 2 октября продолжило преступным образом делать мишенью своих нападений мирные населенные пункты Республики Арцах. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

В армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на это раз мишень ударов стали столица Степанакерт и город Гадрут, пострадало мирное население.

"Вооруженные силы Азербайджана, пополненные иностранными вооруженными террористами, не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя в ходе шестидневной битвы, совершили массовые зверства против мирного населения Арцаха.

Атаки в большинстве осуществляются Турцией в рамках военно-технического сотрудничества с использованием военной техники и оружия, предоставленной Азербайджану, а также при координации турецких военных специалистов", - отмечается в сообщении МИД РА.

Пытаясь оправдать эти другие грубые нарушения международного гуманитарного права, совершенные во время войны против Арцаха, продолжили в армянском ведомстве, Азербайджан распространяет ложные слухи о том, что армянская сторона наносит удары по его гражданским поселениям.

"Армения решительно осуждает это преступление азербайджано-турецкого союза и подтверждает свою решимость вместе с властями Арцаха всеми средствами нейтрализовывать любую угрозу, направленную на существование народа НКР", - отметили в МИД РА.

Отметим, что сегодня ВС Азербайджана сегодня нанесли удар по Степанакерту, в результате чего пострадали 10 сотрудников МСЧ Арцаха, а также гражданская инфраструктура. Разрушения зафиксированы и в городе Гадрут.