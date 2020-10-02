Пятница, 2 Октября 2020 16:47

АрмИнфо. Гражданское население несет на себе всю тяжесть последствий всплеска насилия в связи с разрастанием нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК).

В организации отмечают, что к ним поступают сообщения о гибели и ранении мирных жителей, в том числе детей, по обе стороны от линии соприкосновения и в Армении.

"С тех пор, как началась эскалация конфликта, МККК предоставил предметы первой необходимости больницам и сумки для трупов бюро судебно-медицинской экспертизы в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы пытаемся оценить потребности, связанные со здоровьем, и другие гуманитарные потребности, включая положение тех, кто покинул свои дома. Наши возможности передвижения в полевых условиях ограничены из-за интенсивности боевых действий и нестабильности ситуации" - сказал глава миссии МККК в Нагорном Карабахе Бертран Ламон.

В свою очередь глава подразделения МККК в Барде (Азербайджан) Херардо Молезник, в частности указывает: "Мы уже видим ужасные последствия этой эскалации для мирного населения. МККК готов оказать помощь там, где это необходимо, когда это позволяют условия, включая поддержку местных отделений Азербайджанского общества Красного Полумесяца, когда они работают в общинах".

Отмечается, что в МККК поступили сообщения о людях, пытающихся эвакуироваться вместе с семьями в более безопасные места, а также о том, что многие семьи, включая младенцев и маленьких детей, проводят дни и ночи, укрываясь в неотапливаемых подвалах своих домов, пытаясь избежать насилия.

В организации сообщили также о получении информации о сотнях домов и гражданской инфраструктуры, таких как школы и больницы, разрушенных тяжелой артиллерией, а там, где здания были повреждены, сохраняется опасность из-за неразорвавшихся боеприпасов.

В МККК констатировали, что эскалация происходит когда близится зима, более того начался учебный год, и в добавок ко всему люди еще пытаются защитить себя и свои семьи от последствий пандемии коронавируса.

"Люди связались с МККК, напуганные за себя и свои семьи и не знающие, куда им идти и что делать, чтобы оставаться в безопасности. Они попали под перекрестный огонь и глубоко опасаются за свою безопасность и будущее. Мы полны решимости помочь всем тем, кто чувствует последствия этой эскалации насилия. Мы призываем стороны защищать мирных жителей и ключевую инфраструктуру и услуги, необходимые им для выживания, и соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", - сказал региональный директор Мартин Шюпп.

В заявлении также отмечается, что МККК крайне обеспокоен тем, что текущая нестабильность и перемещение населения могут привести к резкому увеличению числа случаев COVID-19 из-за того, что люди часами прячутся в приютах или размещаются в общественных зданиях или местах с плохими санитарными условиями.

"Более того, эта эскалация скажется на психическом здоровье населения, которое уже почти 30 лет переживает последствия этого конфликта и теперь дополнительно обеспокоены своим здоровьем и будущим из-за пандемии COVID-19. Мы тесно сотрудничаем с Красным Крестом Армении и Красным Полумесяцем Азербайджана, координируя деятельность, направленную на оказание помощи людям, пострадавшим в результате нагорно-карабахского конфликта, во всем регионе", - отмечается в сообщении.

МККК работает в регионе с 1992 года, осуществляя деятельность гуманитарного характера в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Делегации МККК в Баку и Ереване и представительство в Нагорном Карабахе оказывают поддержку населению, проживающему вдоль линии соприкосновения и вдоль границы между Арменией и Азербайджаном. Помимо этого, МККК занимается выяснением участи пропавших без вести, помогает их семьям, посещает лиц, содержащихся под стражей, и выступает в качестве нейтрального посредника при передаче и репатриации освобожденных.