Пятница, 2 Октября 2020 16:45

АрмИнфо. Председатель парламентской комиссии по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи, спорту Мхитар Айрапетян посетил новое здание посольства Китая в Армении и встретился с временным поверенным в делах посольства Китая в Армении Чжоу Унью. Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи депутат подробно представил ситуацию с турецко-азербайджанской агрессией по всей линии соприкосновения, рассказал о преднамеренных нападениях на мирное население Армении и Арцаха, обратив внимание о причастности террористов в войне.

Айрапетян сообщил временному поверенному в делах посольства, что недавние военные операции в ответ на агрессию турецко-азербайджанского союза не только решают проблему физической безопасности наших соотечественников, но и направлены на укрепление безопасности и стабильности в регионе. Эти действия также сорвали пантюркские планы Эрдогана.

Временный поверенный, в свою очередь, подтвердил позицию Китая по нагорно- карабахскому конфликту, выразив надежду, что вопрос будет решен путем мирных переговоров.