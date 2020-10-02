Пятница, 2 Октября 2020 16:14

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что направил действующей в ООН рабочей группе сообщение Защитника прав человека о наемниках.

Татоян, в частности, подчеркнул: <Я сообщил о данных, согласно которым Турция из Сирии и Ливии перебросила в Азербайджан 3-4 тысячи наемников, которые должны быть вовлечены в войну против Арцаха и Армении. Все эти данные подтверждаются все больше. Хочу заметить, что вчера было направлено еще одно сообщение Совета по правам человека ООН, а также ряду других международных организаций>.

Омбудсмен также сообщил, что эти данные подтвердили ряды государств, чему способствуют и материалы в международной прессе. Так, например, The Guardian опубликовало интервью с семьями наемников, которые находятся в Азербайджане, подтвердив, что они находятся в войне с Арменией и Арцахом.

<Подобное положение дел может привести к гуманитарной катастрофе для всего региона, а не только для Арцаха и Армении. Все происходящее будет сопровождаться огромными человеческими жертвами, разрушениями, преступлениями против человечности и военными преступлениями. С 27 сентября Азербайджан осуществляет нападение на мирное население и ненависть в отношении армян создают предпосылки для куда более серьезных последний>,- подчеркнул Татоян, напомнив, что 26 сентября 2016 года Совет ООН по правам человека принял резолюцию 49/9, в которой осудил использование наемников для препятствия реализации прав народов на самоопределение.

Омбудсмен заметил, что нам необходимы оценки международных структур, которые дадут конкретные результаты, и предотвратят войну. Татоян отметил, что отсутствие действенных шагов, а также пассивность, способствуют продолжению войны, и обесценивают цели, ради которых были созданы правозащитные структуры.