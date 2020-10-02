Пятница, 2 Октября 2020 16:08

АрмИнфо. Утверждения Азербайджана о применении армянской стороной тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Точка- У" очевидная ложь. Об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Министерство обороны Армении официально заявляет, что утверждения официальных кругов Азербайджана о том, что по азербайджанским территориям наносятся удары из тактических ракетных комплексов "Точка-У" дезинформация и очевидная ложь. Несмотря на то, что Азербайджан уже несколько дней наносит удары по населенным пунктам вокруг города Варденис из БПЛА и артиллерии, Армения еще не выпускала ракет в направлении Азербайджана.

Минобороны настоятельно призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от подобных провокаций, не провоцировать Вооруженные силы РА на реальный ракетный удар со всеми вытекающими", - написала она.