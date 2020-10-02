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 Пятница, 2 Октября 2020 15:47
Марианна Мкртчян

В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану

В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану

АрмИнфо. На израильском сайте начался сбор подписей с требованием остановить продажу израильского оружия странам, которые убивают мирных жителей.

Петицию инициировали представители армянской общины Израиля, которые требуют израильские власти немедленно прекратить сотрудничества с азербайджано-турецким тандемом, направленным против армян. Они требуют остановить поставку вооружения Азербайджану, которое используется, в том числе и против мирных жителей.

Подписаться под петицией можно перейдя по следующей ссылке: https://www.atzuma.co.il/helparmenia?fbclid=IwAR0jfi1xA7-t3Q0I--NmSx­iw9YhiU0VXAoM2_DRrp1lRnbttJ_Rz7i1nsQ .

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI),  в период с 2006 по 2019 год Израиль продал Азербайджану оружия на сумму около 825 миллионов долларов.

Стоит также отметить, что в эти дни в социальных сетях выкладывается большое количество информации о переброске вооружения из Израиля в Азербайджан через Турцию.

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