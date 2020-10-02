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 Пятница, 2 Октября 2020 14:59
Алина Оганесян

Никол Пашинян - Le Figaro: Отрицающее прошлое, турецкое государство вновь встало на путь геноцида

Никол Пашинян - Le Figaro: Отрицающее прошлое, турецкое государство вновь встало на путь геноцида

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью известному французскому изданию Le Figaro.

Ниже приводим полную версию беседы главы армянского правительства с корреспондентом Le Figaro:

Le Figaro: Вы обвиняете Турцию в оказании военной поддержки Азербайджану.  Какие доказательства у Вас имеются?

Да, у нас есть доказательства. Россия, Франция и Иран уже признали, что 27 сентября турецкая армия была вовлечена в широкомасштабное наступление против Арцаха (Нагорного Карабаха). Высокопоставленные чиновники Турции публично подтвердили свою поддержку Азербайджану не только на политическом и дипломатическом поле, но и на поле боя. Азербайджанские ВС используют турецкие БПЛА и истребители F-16 для бомбардировки гражданских зон Нагорного Карабаха.

Международное сообщество, в частности, американское должно знать, что, мишенью произведенных в Соединенных ШтатахF-16 являются армяне.

Есть также факты, свидетельствующие о том, что турецкое военное руководство непосредственно вовлечено в осуществление атак. Анкара направила в Баку военные транспортные средства, боеприпасы, а также военных советников. Нам известно, что Турция обучила и перебросила

тысячи наемников со своих оккупированных территорий на севере Сирии. Эти наемники и терроисты воюют сегодня против армян. Многие из них даже не знают, почему Турция разместила их там. В Азербайджане они поняли, что им были данны ложные обещания.

Нам также известно, что эти наемники используют наркотики, поскольку в карманах их одежды были обнаружены наполненные наркотическими веществами шприцы.  Можем предпложить, что 30% убитых азербайджанской армии являються наемниками, привезенными из-за границы.

Le Figaro: Вы считаете, что Турция отвественна за эту эскалацию?

Однозначно. Начатые в августе турецко-азербайджанские совместные военные учения не завершились. Нападение на Нагорный Карабах в действительности является следующим этапом этой операции. После подготовки они приняли решение перейти к нападению и должны нести ответственность за эту эскалацию.

Напавший на Армению в июле и потерпевший поражение на границе Азербайджан обратился за помощью к Турции. Очевидно, что Анкара принимает решение по многим важнейшим вопросам ситуации. Их цель - нарушить баланс региональных сил в свою пользу.

Le Figaro: Что Вы имеет в виду?

Цель Турции - укрепить свою роль и влияние на Южном Кавказе и нарушить вековой статус-кво. Турция мечтает создать империю, напоминающую султанат, и пошла по пути, который может поджечь регион.

Le Figaro?Вы готовы к прекращению огня?

Это Турция и Азербайджан должны прекратить военные действия, поскольку они являются атакующей стороной и в данный момент убивают армян. Нагорный Карабах не может сложить оружие, так как это приведет к геноциду. Население Карабаха находится под экзистенциальной угрозой. На данном этапе противоборствующая сторона не подает никаких признаков о прекращении атак. Я даже не уверен, что Азербайджан контролирует террористов, сражающихся бок о бок с ним. По нашим сведениям, в некоторых селах Азербайджана наемники заходят в магазины и запрещают продажу алкоголя, ссылаясь на шариат

Le Figaro: На Ваш взгляд, переговоры должны состояться посредством Минской группы ОБСЕ?

Это единственный действующий формат. Президенты России и Франции выступили с отрезвляющим призывом. Рассчитываем, что международное сообщество будет активно участвовать в процессе пресечения агрессии. Турция не может быть посредником в своем предвзятом и воинственном поведении.  Этот кризис тяжелее кризиса 2016 года?

Этот кризис более серьезный. Более правильным будет его сравнить с первым геноцидом ХХ века, когда в 1915 году было убито свыше 1.5 млн. армян.  Отрицающее прошлое, турецкое государство вновь встало на путь геноцида. Мир должен осознать, что сегодня происходит. И международному сообществу следует как можно скорее вовлечься, чтобы не допустить распространения насилия. В противном случае последствия этого конфликта выйдут за пределы Южного Кавказа.

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