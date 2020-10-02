Пятница, 2 Октября 2020 14:57

АрмИнфо. Призывы к прекращению огня, озвучиваемые странами, которые годами не могут найти справедливого урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, не искренни и далеки от доверия.

Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя призыв президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) по прекращению огня в зоне конфликта.

При этом министр подчеркнул, что Турция будет до последнего поддерживать братский Азербайджан "в справедливой борьбе за освобождение родных земель".