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 Пятница, 2 Октября 2020 14:57
Марианна Мкртчян

Глава МО Турции высказался по поводу призыва глава РФ, США и Франции прекратить огонь в зоне карабахского конфликта

Глава МО Турции высказался по поводу призыва глава РФ, США и Франции прекратить огонь в зоне карабахского конфликта

АрмИнфо.  Призывы к прекращению огня, озвучиваемые странами, которые годами не могут найти справедливого урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, не искренни и далеки от доверия.

Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя призыв президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) по прекращению огня в зоне конфликта.

При этом министр подчеркнул, что Турция будет до последнего поддерживать братский Азербайджан "в справедливой борьбе за освобождение родных земель".

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