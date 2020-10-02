Пятница, 2 Октября 2020 12:49

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе видеобеседы с коллегой из Греции Никосом Дендиасом рассказал о ситуации, сложившейся в результате широкомасштабной вооруженной агрессией, развязанной Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мнацаканян сообщил, что Азербайджан намеренно наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре во время боевых действий.

Обе стороны выразили серьезную обеспокоенность дестабилизирующей политикой Турции в регионе, в том числе посредством использования иностранных наемников. Мнацаканян подчеркнул важность визита греческого коллеги в Ереване в ближайшие недели.

Отметим, что в результате агрессии Азербайджана в отношении Армении и Арцаха погибли более одного десятка мирных жителей, в том числе женщины и дети, несколько десятков пострадали.