Пятница, 2 Октября 2020 12:25

АрмИнфо.МИД Израиля выразил сожаление по поводу решения Армении отозвать посла.

"Израиль придает большое значение отношениям с Арменией и рассматривает посольство Армении в Израиле как важный инструмент для развития этих отношений на благо обоих народов", - говорится в заявлении МИД Израиля, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне Армения заявила, что отзывает чрезвычайного и полномочного посла в Израиле для консультаций. Отвечая на вопрос о продолжающихся поставках вооружения Азербайджану, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян подчеркнула, что армянская сторона неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу, ив последний раз в июле текущего года, и это вопрос всегда находится в повестке двух стран.

По ее словам, армянская сторона считает недопустимой продажу Израилем сверхсовременного вооружения Азербайджану в момент, когда он при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию в отношении Арцаха и Армении. "Армянская сторона по дипломатическим каналам неоднократно передавала свою обеспокоенность израильским коллегам. Когда сегодня весь мир призывает стороны к прекращению боевых действий, израильская сторона продолжает поставки вооружения Азербайджану. Это поведение Израиля неприемлемо для нас. Исходя из сложившейся ситуации, МИД Армении принял решение вызвать посла для консультаций",- резюмировала она.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2006 по 2019 год Израиль продал Азербайджану оружия на сумму около 825 миллионов долларов.