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 Пятница, 2 Октября 2020 12:25
Марианна Мкртчян

МИД Израиля выразил сожаление по поводу решения Армении отозвать посла

МИД Израиля выразил сожаление по поводу решения Армении отозвать посла

АрмИнфо.МИД Израиля выразил сожаление по поводу решения Армении отозвать посла.

"Израиль придает большое значение отношениям с Арменией и рассматривает посольство Армении в Израиле как важный инструмент для развития этих отношений на благо обоих народов", - говорится в заявлении МИД Израиля, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне Армения заявила, что отзывает чрезвычайного и полномочного посла в Израиле для консультаций. Отвечая на вопрос о продолжающихся поставках вооружения Азербайджану, пресс-секретарь МИД Армении  Анна Нагдалян  подчеркнула, что армянская сторона неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу, ив последний раз в июле текущего года, и это вопрос всегда находится в повестке двух стран.

По ее словам, армянская сторона считает недопустимой продажу Израилем сверхсовременного вооружения Азербайджану в момент, когда он при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию в отношении Арцаха и Армении. "Армянская сторона по дипломатическим каналам неоднократно передавала свою обеспокоенность израильским коллегам. Когда сегодня весь мир призывает стороны к прекращению боевых действий, израильская сторона продолжает поставки вооружения Азербайджану.  Это поведение Израиля неприемлемо для нас. Исходя из сложившейся ситуации, МИД Армении принял решение вызвать посла для консультаций",- резюмировала она.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI),  в период с 2006 по 2019 год Израиль продал Азербайджану оружия на сумму около 825 миллионов долларов. 

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