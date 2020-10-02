Пятница, 2 Октября 2020 12:05

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом проинформировал последнего о целенаправленных нападениях на журналистов, освещающих ситуацию в Арцахе.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мнацаканян также проинформировал своего коллегу о состоянии французских журналистов, ставших мишенью Азербайджана. Министры иностранных дел Армении и Франции коснулись ситуации в зоне нагорно- карабахского конфликта, сложившейся в результате широкомасштабного вооруженного нападения Азербайджана. В этом контексте Мнацаканян выразил глубокую обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности внерегиональных сил, выразив особую озабоченность безоговорочной, односторонней военной помощью, предоставляемой Турцией Азербайджану. Собеседники подчеркнули недопустимость прямого вовлечения иностранных боевиков-террористов в конфликт.

В ходе беседы стороны также коснулись заявления лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором содержался призыв к немедленному прекращению боевых действий. Глава МИД Армении указал на важную роль сопредседателей и стран- сопредседателей в нейтрализации угроз региональной безопасности.

Ранее, о наличии доказательство участия в боевых действия в зоне нагорно-карабахского конфликта наемников из Сирии и Ливии заявили как президент Франции Эмманюэль Макрон, так и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом на всех уровнях заявляли и в Армении. Доказательства их участия в конфликте публикуется и в СМИ.