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 Пятница, 2 Октября 2020 12:00
Александр Аванесов

АО:  Все будут удостоены наград за свои подвиги

АО:  Все будут удостоены наград за свои подвиги

АрмИнфо. Карен Джалавян обеспечил стабильную оборону северного направления и выполнение задач стратегического значения. Об этом на брифинге 2 октября заявил заместитель командующего Армии обороны  Арцаха Артур Саркисян, отвечая на вопрос, за что командующий <Ехникнер> Карен Джалавян получил звание Героя Арцаха.

"Он с первой арцахской войны и по сей день находится в ряду, был много раз ранен, и в результате своих умелых действий обеспечил стабильную оборону северного направления и выполнение задач стратегического значения, с учетом того, что противник в этом направлении использовал беспрецедентное количество личного состава, вооружения и военной техники. Награждения будут носить продолжительный характер. Все будут удостоены соответствующих наград за свои подвиги>, - заявил Артур Саркисян.

Отвечая на вопрос о возможности обмена телами погибших, он подчеркнул, что это станет возможно лишь при снижении градуса напряжения, однако в настоящее время данной тенденции нет.

 

Напомним, что накануне президент Арцаха Араик Арутюнян подписал указ о присвоении Карену Джалавяну звания Герой Арцаха. 

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