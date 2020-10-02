Пятница, 2 Октября 2020 11:58

АрмИнфо. Получено еще одно доказательство участия наемников в войне в Карабахе на стороне Азербайджана.

Как сообщил 2 октября на пресс-конференции в Степанакерте заместитель командующего Армией обороны Арцаха, полковник Артур Саркисян, в ходе боев у ликвидированного офицера врага была обнаружена армейская радиостанция Tadiran израильского производства. Расшифровка разговоров выявила, что руководство боевыми действиями противника, координация на отдельных направлениях осуществлялась на арабском языке. "Выводы можете сделать сами", - добавил он.

Ранее об участии наемников в Карабахе указал и президент Франции Эммануэль Макрон, по данным которого свыше 300 сирийских исламистов переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. <Франция подтверждает, что это доказанный факт, Россия также располагает этой информацией>, - заявил французский лидер. Он добавил, что Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут в самое ближайшее время ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, что накануне Армения приняла решение отозвать своего посла в Израиле для консультации на фоне поступающих сообщений о переброске в эти дни израильского вооружения в Азербайджан.

Ранцевая радиостанция PRC-80 FM для тактической связи разработана и изготовлена компанией Tadiran (Израиль). Также производилась по

лицензии в Бельгии (SAIT). Радиостанция имеет ЖК-дисплей и клавиатуру. Она позволяет осуществлять шифрование речи, скачкообразную перестройку частоты и цифровые режимы Comsec.