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 Пятница, 2 Октября 2020 11:58
Александр Аванесов

Получено еще одно доказательство участия наемников в войне в Карабахе на стороне Азербайджана

Получено еще одно доказательство участия наемников в войне в Карабахе на стороне Азербайджана

АрмИнфо. Получено еще одно доказательство участия наемников в войне в Карабахе на стороне Азербайджана.

Как сообщил 2 октября на пресс-конференции в Степанакерте заместитель командующего Армией обороны Арцаха, полковник Артур Саркисян,   в ходе боев у ликвидированного офицера врага была обнаружена армейская радиостанция  Tadiran израильского производства.  Расшифровка разговоров выявила, что  руководство боевыми действиями противника, координация на отдельных направлениях осуществлялась на арабском языке.  "Выводы  можете сделать сами", - добавил он.

Ранее об участии наемников в Карабахе указал и президент Франции Эммануэль Макрон, по данным которого свыше 300 сирийских исламистов переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. <Франция подтверждает, что это доказанный факт, Россия также располагает этой информацией>, - заявил французский лидер. Он добавил, что Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут в самое ближайшее время ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, что накануне Армения приняла решение отозвать своего посла в Израиле для консультации на фоне поступающих сообщений о переброске в эти дни израильского вооружения в Азербайджан.

Ранцевая радиостанция PRC-80 FM для тактической связи разработана и изготовлена компанией Tadiran (Израиль). Также производилась по

лицензии в Бельгии (SAIT).  Радиостанция имеет ЖК-дисплей и клавиатуру.  Она позволяет осуществлять  шифрование речи, скачкообразную перестройку частоты и цифровые режимы  Comsec. 

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