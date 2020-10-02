Пятница, 2 Октября 2020 11:57

АрмИнфо. Под председательством президента Арцаха Араика Арутюняна состоялось внеочередное расширенное заседание Совета безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, Арутюнян отметил, что в условиях войны, военного положения необходимо использовать все средства в сфере государственного управления для обеспечения высокой эффективности.

<Каждую проблему на общественном уровне нужно решать быстро. Особенно по части поставок продовольствия как на передовой, так и в тылу, не должно быть минимальных проблем>, - сказал президент Арцаха, дав указание открыть горячую линию (+374 97 55 55 90).

В ходе встречи по отдельной процедуре обсуждались вопросы возникновениях возможных проблем и механизмы быстрого реагирования на них в сложившейся ситуации.