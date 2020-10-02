Пятница, 2 Октября 2020 11:56

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением, в котором приветствовало факт решительного осуждения сопредседателями Минской группы ОБСЕ на уровне руководства применения силы в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Так, в заявлении МИД РА, в частности, говорится: "Армения неоднократно отвергала и осуждала применение силы или угрозу ее применения со стороны Азербайджана, а также прямое участие Турции в боевых действиях против РА и Арцаха. Совместные агрессивные действия Азербайджана и Турции, а также вовлечение иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность, мир, значительно повышая риск крупномасштабной войны. Эта агрессия против Арцаха должна быть немедленно прекращена.

Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противостоять этой агрессии против Арцаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ над восстановлением режим прекращения огня на основе договоренностей от 1994- 1995 гг.",

- отмечается в заявлении МИД РА. Отметим, что накануне президенты России, США и Франции выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху.

В заявлении, в частности, говорилось: "Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон.

Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ".