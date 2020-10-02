Пятница, 2 Октября 2020 11:11

АрмИнфо.За истекшие сутки свои головы в боях за родину сложили 54 военнослужащих Армии обороны Арцаха. Об этом 2 октября на пресс- конференции в Степанакерте заявил заместитель командующего Армии обороны республики, полковник Артур Саркисян.

По его словам, достаточно много раненых, количество которых уточняется. Интенсивные бои продолжались на всем протяжении линии противостояния. Противник продолжал атаковать передовые подразделения АО с использованием боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, тяжелой артиллерии. Динамика боевых действий, используемое противником вооружение, военной техники и численный состав по своим масштабом беспрецедентен. Особенно тяжелые бои развернулись на северном и южном направлениях фронта. В целом, как заметил заместитель командующего, в оперативно-тактической ситуации существенных изменений не произошло. В течение ночи, продолжил он, напряжение несколько снизилось, однако перестрелки продолжались постоянно. Подразделения Армии обороны Арцаха блестяще выполнили проставленную перед ними боевую задачу, предотвратив все попытки противника продвинуться вперед.

Потерпев неудачи на фронтах, добавил Артур Саркисян, враг в свойственной ему манере избрал мишенью для атак населенные пункты и

мирное население. Обстрелам, в частности, подверглись карабахские города Мартуни, Мартакерт и Гадрут, в ходе которых были ранены представители средств массовой информации, в том числе, зарубежных государств.

Всего в боях противник потерял 39 единиц боевой техники, 4 самолета Су-25, 3 самолета - МиГ- 24, 17 беспилотных летательных аппаратов (все ударные), уничтожено около 830 военнослужащих врага. Также

уничтожен артиллерийский дивизион противника.