Пятница, 2 Октября 2020 10:53

АрмИнфо. Нагорный Карабах - это самый пророссийский регион не только на Южном Кавказе, но и во всем Кавказе. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ пятого созыва, российский политический деятель, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире Россия- 1 в программе "Вечер С Владимиром Соловьевым".

"Именно этот регион, с населением 120 тысяч человек, в период Великой Отечественной войны дал такое количество военачальников, героев Советского Союза, которого не дали целые республики. Одно только село Чардахлу является родиной двух Маршалов, 12 генералов, 154 старших офицеров, 7 героев Советского Союза. Такого нет во всем мире. Посетите "Эрмитаж" и вы увидите там портреты великих русских полководцев, в том числе карабахского армянина Валериана Мадатова - выдающегося военачальника, сыгравшего огромную роль в обеспечении безопасности Российской Империи. Эти бандиты никогда их не победят! Никогда! Терпение наше закончилось".

Семен Багдасаров также призвал мировое сообщество прекратить маневрировать. "Кто позвал террористов на Южный Кавказ, тот и есть враг России, потому что он их позвал к нашим границам и хватит маневрировать, пора уже поумнеть", - сказал он при этом добавив, что азербайджанская армия, кратно превосходящая Карабахскую, при помощи ВВС Турции, ее спецназа, при помощи бандитов-террористов не может победить небольшие карабахские отряды.