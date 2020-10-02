Пятница, 2 Октября 2020 10:52

АрмИнфо. Около 07:55 подразделения ПВО армянских сил поразили 1 вражеский самолет и 1 беспилотник в северо-восточном направлении Арцаха. Об этом 2 октября на своей странице в Facebook написала пресс- секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Согласно записи, боевые действия вдоль границы Арцаха продолжаются. Попытки противника прорвать в отдельных частях оборону наших войск провалились.

Ранее сегодня Шушан Степанян сообщила, что, согласно локационным данным ПВО по состоянию на 00:15, вооруженными силами Армении поражено четыре БПЛА, вторгшихся в воздушное пространство Армении - один в Котайке, три других - в Гегаркуникской области. Все пораженные беспилотники были разведывательными. Таким образом, сегодня в воздушном пространстве РА было поражено в общей сложности 7 беспилотников противника.

Накануне противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также запустил ракету из ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик, вследствие чего погиб Геворг Варданян, 1967 г. р., двое гражданских лиц получили ранения разной степени. Силы ПВО уничтожили в данном регионе три БПЛА противника, в том числе беспилотник, нанесший ракетный удар по населенному пункту Мец Масрик.