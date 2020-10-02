Arminfo.info




﻿
 Пятница, 2 Октября 2020 10:51
Александр Аванесов

Премьер Армении призвал мировое сообщество остановить эскалацию карабахского конфликта

Премьер Армении призвал мировое сообщество остановить эскалацию карабахского конфликта

АрмИнфо.Армения возлагает надежды на содействие Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в преодолении кризиса в регионе Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью французской газете  Le Figaro, полный текст которого будет опубликован 2 октября, передает ТАСС.

Минская группа ОБСЕ - единственный переговорный формат, который сегодня существует, - отметил Никол Пашинян, говоря об инициативах Минской группы.  "Президенты России и Франции выступили с сильным обращением.  Мы ждем активного участия мирового сообщества в усилиях по прекращению агрессии",  - заявил Никол Пашинян, заметив при этом, что "на этой стадии противоположная сторона не проявляет какого-либо намерения остановить боевые действия".  Премьер Армении призвал одновременно приостановить членство Анкары в Минской группе ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта. "Участие Турции в Минской группе должно быть приостановлено, так как эта страна ведет себя пристрастно и воинственно,  она поэтому больше не может быть посредником", - отметил Никол Пашинян.  Как подчеркнул премьер, "Турции и Азербайджану надлежит прекратить вооруженные действия, поскольку именно они развернули наступление".  "Международному сообществу, в частности американской общественности, следует знать, что построенные в США истребители F-16 используются для того, чтобы убивать армян в этом конфликте", - сказал он. По словам Пашиняна, "Турция сформировала и перебросила тысячи наемников и террористов из зон, которые она оккупирует на севере Сирии"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Азербайджан нанес удары по Гадруду из Азербайджан нанес удары по Гадруду из "Смерчей": Пострадали мирные жители
Главы МИД Армении и Греции выразили обеспокоенность дестабилизирующей политикой Турции в регионеГлавы МИД Армении и Греции выразили обеспокоенность дестабилизирующей политикой Турции в регионе
МИД Израиля выразил сожаление по поводу решения Армении отозвать послаМИД Израиля выразил сожаление по поводу решения Армении отозвать посла
Главы МИД Армении и Франции указали недопустимость прямого вовлечения иностранных наемников в карабахский конфликтГлавы МИД Армении и Франции указали недопустимость прямого вовлечения иностранных наемников в карабахский конфликт
АО:  Все будут удостоены наград за свои подвигиАО:  Все будут удостоены наград за свои подвиги
Читать больше



Эксперты
Турция порождает геноцид. Ее нужно остановить.Турция порождает геноцид. Ее нужно остановить.
Ануш Беглоян: Турция должна быть исключена из состава МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликтаАнуш Беглоян: Турция должна быть исключена из состава МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта
Прогноз: Эрдоган сделает все с целью разжечь войну в КарабахеПрогноз: Эрдоган сделает все с целью разжечь войну в Карабахе
Читать больше
Комментируемые
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повесткиЭксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Поиск по дням

2013 , 2014