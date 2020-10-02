Пятница, 2 Октября 2020 10:51

АрмИнфо.Армения возлагает надежды на содействие Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в преодолении кризиса в регионе Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью французской газете Le Figaro, полный текст которого будет опубликован 2 октября, передает ТАСС.

Минская группа ОБСЕ - единственный переговорный формат, который сегодня существует, - отметил Никол Пашинян, говоря об инициативах Минской группы. "Президенты России и Франции выступили с сильным обращением. Мы ждем активного участия мирового сообщества в усилиях по прекращению агрессии", - заявил Никол Пашинян, заметив при этом, что "на этой стадии противоположная сторона не проявляет какого-либо намерения остановить боевые действия". Премьер Армении призвал одновременно приостановить членство Анкары в Минской группе ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта. "Участие Турции в Минской группе должно быть приостановлено, так как эта страна ведет себя пристрастно и воинственно, она поэтому больше не может быть посредником", - отметил Никол Пашинян. Как подчеркнул премьер, "Турции и Азербайджану надлежит прекратить вооруженные действия, поскольку именно они развернули наступление". "Международному сообществу, в частности американской общественности, следует знать, что построенные в США истребители F-16 используются для того, чтобы убивать армян в этом конфликте", - сказал он. По словам Пашиняна, "Турция сформировала и перебросила тысячи наемников и террористов из зон, которые она оккупирует на севере Сирии"