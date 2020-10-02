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 Пятница, 2 Октября 2020 10:50
Александр Аванесов

Конгрессмены просят госсекретаря США принять меры для деэскалации в Нагорном Карабахе

Конгрессмены просят госсекретаря США принять меры для деэскалации в Нагорном Карабахе

АрмИнфо. Несколько десятков американских конгрессменов от обеих партий накануне написали письмо госсекретарю США Майклу Помпео с просьбой предпринять конкретные шаги для деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается  на сайте Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) - одного из авторов письма, передает ТАСС.

"Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность возобновлением агрессии Азербайджана.  Мы просим, чтобы администрация использовала все дипломатические инструменты для снижения напряженности, прекращения боевых действий и сдерживания Азербайджана от дальнейших наступательных действий", - говорится в письме, свои подписи под которым поставили 49 законодателей.  Авторы документа призывают американское внешнеполитическое ведомство "четко и недвусмысленно осудить беспричинную агрессию Азербайджана и дать понять, что если он не проявит сдержанность, то это поставит под сомнение продолжение помощи  со стороны США". Кроме того, конгрессмены просят Госдеп работать с Минской группой ОБСЕ над тем, чтобы призвать власти Азербайджана "прекратить использование силы в наступательных" целях, а также "заставить Азербайджан согласиться на международный мониторинг вдоль линии соприкосновения".  Помимо этого, законодатели считают необходимым взаимодействие с Турцией на высоком уровне, чтобы дать понять, что "поощрение последних действий Азербайджана пагубно для дела мира и региональной стабильности".  "Эти действия являются продолжением все более воинственной риторики президента Азербайджана Ильхама Алиева и его режима в отношении Арцаха и Армении. Продолжительный и скоординированный характер этих действий ясно показывает, что эта атака качественно отличается от предыдущих стычек с применением снайперского огня и артиллерийских обстрелов, эта атака, похоже, представляет собой спланированную военную операцию", - считают члены Палаты представителей Конгресса США.  По их словам, еще большее беспокойство вызывает то, что "Азербайджан получает материальную помощь и поддержку от Турции". "Вовлеченность Турции повышает опасность продолжительного регионального конфликта, который станет гуманитарной катастрофой и будет подрывать важные приоритеты нацбезопасности США", - пишут конгрессмены.  "На наш взгляд, этот новый виток боевых действий представляет собой еще одно доказательство провала американской политики равного отношения к Армении и Азербайджану. Слишком долго США и другие члены Минской группы  ОБСЕ ложно ставили знак равенства по отношению к Армении и Азербайджану, даже несмотря на то, что последний угрожает войной и отказывается согласиться на мониторинг вдоль линии соприкосновения. США предоставили Азербайджану военную помощь в десятки миллионов долларов в последние годы, оставаясь, судя по всему, неспособными или не желающими сдерживать правительство Алиева от наступательных военных действий или грубых нарушений прав человека. Эта политика провальна, и нам нужно выбрать другой курс", - убеждены законодатели.

Отметим, что с отдельным обращением выступила и американский сенатор Джеки Роузен. "Я обеспокоена эскалацией военных действий между

Арменией и Азербайджаном, особенно жертвами среди гражданского населения", - написала она  в своем Твиттере.  <Опасное вмешательство Турции разжигает напряженность и угрожает сорвать мирный процесс. Я настоятельно призываю администрацию содействовать немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров>, - отметила сенатор

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