Пятница, 2 Октября 2020 10:48

АрмИнфо. Свыше 300 сирийских исламистов переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Франция подтверждает, что это доказанный факт, Россия также располагает этой информацией. Об этом 2 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС, передает ТАСС.

Макрон добавил, что Франция находится в тесном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией и США - по ситуации в Карабахе и готовит совместно с ними мирные инициативы. "Я могу заявить, что свыше 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана, которого поддерживает Турция - прим. ТАСС). Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией "Исламское государство". Я обсуждал это с президентом Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными", - сказал Макрон.

"Это поведение Турции недостойно страны - члена НАТО, мы считаем такие действия совершенно неприемлемыми. В данном случае красная линия уже пересечена", - подчеркнул он.

"Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут в самое ближайшее время ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе. Мы находимся в тесном рабочем контакте", - сказал он.