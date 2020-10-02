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 Пятница, 2 Октября 2020 10:47
Александр Аванесов

МИД Арцаха:  Используемые Азербайджаном и Турцией  методы  представляют серьезную угрозу для стран региона и международного порядка

МИД Арцаха:  Используемые Азербайджаном и Турцией  методы  представляют серьезную угрозу для стран региона и международного порядка

АрмИнфо.Информация о привлечении Азербайджаном иностранных боевиков и наемников, аффилированных с различными террористическими и экстремистскими организациями, в агрессии против Республики Арцах получает документальные подтверждения, говорится в заявлении МИД Арцаха.

Согласно многочисленным данным, в том числе из различных независимых источников, передает пресс-служба ведомства, Турция рекрутировала несколько тысяч иностранных боевиков и наемников в странах Ближнего Востока и через свою территорию перебрасывает их в Азербайджан для непосредственного участия в боевых действиях против Республики Арцах и Республики Армения. Некоторые из них уже успели отметиться  в боях против Армии обороны Арцаха и понести потери.

"Используемые Азербайджаном и Турцией методы, которые присущи странам-изгоям, представляют серьезную угрозу не только для Республики Арцах и Республики Армения, но и всех стран региона и международного порядка в целом. Считаем уместным вновь напомнить, что Азербайджан в ходе войны 1991-1994 гг. также прибегал к помощи иностранных боевиков и наемников. Однако этот шаг не помог Азербайджану избежать военного поражения. Привлечение в конфликтную зону иностранных боевиков и наемников стало главным фактором превращения Азербайджана в середине и в конце 1990-х годов в транзитную страну для перевозки наркотиков в Россию и страны Европы, а также в перевалочный пункт для террористов, где осуществлялись организация и субсидирование их террористической деятельности. Чтобы избежать повторения подобного сценария, международному сообществу необходимо предпринять решительные шаги уже сейчас.  В этой связи необходимо отметить, что использование, вербовка, финансирование, защита и обучение иностранных боевиков и наемников запрещены многочисленными международными правовыми нормами, которые являются обязательными, в том числе, для Азербайджана и Турции. Более того, осознавая важность коллективной борьбы против деятельности иностранных боевиков и наемников, международное сообщество обязывает государства предотвращать и пресекать такую практику.  Пренебрегая элементарными правилами международного сосуществования, преднамеренно и систематически нарушая взятые на себя обязательства, проводя преступную линию в своей внешней политике, Азербайджан и Турция не только открыто противопоставляют себя всему мировому сообществу, но и напрямую угрожают его безопасности.  Вновь подчеркиваем, что в сложившихся условиях, когда призывы международного сообщества к миру не только отвергаются, но и подвергаются жесткой критике со стороны политического руководства Турции и Азербайджана, кратчайшим путем к восстановлению мира и стабильности в регионе является международное признание Республики Арцах", - говорится в заявлении МИД  Карабаха.

Ранее сегодня телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что поддерживаемые Турцией наемники из северной Сирии готовятся к

переброске в Нагорный Карабах. По данным телеканала, информация была получена от боевика, который рассказал, что заключил контракт на три месяца с

ежемесячной оплатой в $1,5 тыс. Также источник канала заявил, что принадлежит к  "Сирийской национальной армии, которую поддерживает Турция". CNN передает, что нанятые добровольцы  собираются в районе Хавар Килис возле сирийско-турецкой границы и ждут транспортировки к зоне карабахского конфликта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии доказательств прибытия сирийских боевиков в Карабах. Также о присутствии в НКР боевиков

из Сирии и Ливии заявили в МИД РФ

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