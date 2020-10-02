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 Пятница, 2 Октября 2020 10:44
Александр Аванесов

ЕС призывает Турцию прекратить вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе

ЕС призывает Турцию прекратить вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе

АрмИнфо. Главы государств и правительств Евросоюза призывают Турцию прекратить вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе и начать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации.  Как передает ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции  2 октября  по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Да, каждый должен играть более конструктивную роль, чтобы способствовать деэскалации. Мы хотим, чтобы внешнее вмешательство прекратилось, оно усложняет ситуацию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в связи с тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит сообщил о факте переправки сирийских боевиков в Карабах через Турцию.  Как говорится в заявлении саммита, "Евросовет призывает к немедленному прекращению боевых действий и настоятельно призывает стороны вновь подтвердить приверженность прочному прекращению огня и мирному урегулированию конфликта".  "Гибель людей и жертвы среди гражданского населения неприемлемы. Не может быть ни военного решения конфликта, ни какого-либо внешнего вмешательства. Азербайджан и Армения должны начать предметные переговоры без предварительных условий.  Евросовет выражает свою поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ и просит верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля изучить дальнейшую поддержку ЕС процесса урегулирования", - отмечается в документе. 

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