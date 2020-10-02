Пятница, 2 Октября 2020 10:44

АрмИнфо. Главы государств и правительств Евросоюза призывают Турцию прекратить вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе и начать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации. Как передает ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции 2 октября по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Да, каждый должен играть более конструктивную роль, чтобы способствовать деэскалации. Мы хотим, чтобы внешнее вмешательство прекратилось, оно усложняет ситуацию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в связи с тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит сообщил о факте переправки сирийских боевиков в Карабах через Турцию. Как говорится в заявлении саммита, "Евросовет призывает к немедленному прекращению боевых действий и настоятельно призывает стороны вновь подтвердить приверженность прочному прекращению огня и мирному урегулированию конфликта". "Гибель людей и жертвы среди гражданского населения неприемлемы. Не может быть ни военного решения конфликта, ни какого-либо внешнего вмешательства. Азербайджан и Армения должны начать предметные переговоры без предварительных условий. Евросовет выражает свою поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ и просит верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля изучить дальнейшую поддержку ЕС процесса урегулирования", - отмечается в документе.