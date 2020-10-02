Пятница, 2 Октября 2020 10:44

АрмИнфо.Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Ереван и Баку <дать задний ход> и заключить перемирие.

В интервью телеканалу Fox News госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не хочет, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе перерос в международный. <Мы считаем, что внешние силы должны оставаться вне его>, - сказал он, добавив, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить боевые действия и заключить перемирие.

<Мы выступаем против того, чтобы конфликт приобрел международный характер. Мы считаем, что внешние силы должны оставаться вне его. Мы хотим, чтобы обе стороны дали задний ход>, - сказал госсекретарь.

По его словам, власти США общались с лидерами Азербайджана и Армении, призывая их прекратить огонь. Помпео выразил надежду на то, что Баку и Ереван в ближайшие несколько дней увидят, что насилие не разрешит этнические и политические конфликты, а также то, что вовлечение других стран в конфликт только усугубит ситуацию, передает РБК.