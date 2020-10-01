Четверг, 1 Октября 2020 23:34

АрмИнфо. В небе над прилегающем к Еревану городом Абовян сбит беспилотник . Как сообщила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян, летательный аппарат противника сбит силами ПВО Армении.

На своей страничке в Фейсбук премьер-министр Армении Никол Пашиняне сообщил, что в небе над Гегаркуникской и Котайской областями были обнаружены 4 вражеских беспилотника. Три из них сбиты. Идет работа по обнаружению четвертого. Чуть позже Пашинян сообщил о нейтрализации четвертого.

Шушан Степанян дополнила сообщение информацией о том, что над Котайской областью был поражен один БПЛА, а над Гегаркуникской - три аппарата. Все 4 беспелотника осуществляли разведовательные полеты.

Всего за сутки над небом РА было сбито 7 БПЛА, сообщила Степанян.