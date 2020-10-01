Четверг, 1 Октября 2020 23:11

АрмИнфо. ВС Азербайджана вновь обстреляли мирные села на территории Гегаркуникской области Армении. Как сообщила пресс-секретарь МО Республики Армения Шушан Степанян, противник применил артиллерию в направлении села Шатван, не далеко от г. Вардениса, а также выпустил ракету из беспилотника по селу Мец Масрик.

В результате погиб мирный житель Геворг Варданян и еще 2 человека получили ранения разной степени тяжести.

Силам ПВО Армении удалось сбили в этом районе три БПЛА ВС Азербайджана. Среди них беспилотник, выпустивший ракету по поселку Мец Масрик.

Сообщается также, что ВС РА подняли в воздух боевые самолеты для обеспечения безопасности населенных пунктов области.