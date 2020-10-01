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АрмИнфо. ВС Азербайджана вновь обстреляли мирные села на территории Гегаркуникской области Армении. Как сообщила пресс-секретарь МО Республики Армения Шушан Степанян, противник применил артиллерию в направлении села Шатван, не далеко от г. Вардениса, а также выпустил ракету из беспилотника по селу Мец Масрик.
В результате погиб мирный житель Геворг Варданян и еще 2 человека получили ранения разной степени тяжести.
Силам ПВО Армении удалось сбили в этом районе три БПЛА ВС Азербайджана. Среди них беспилотник, выпустивший ракету по поселку Мец Масрик.
Сообщается также, что ВС РА подняли в воздух боевые самолеты для обеспечения безопасности населенных пунктов области.
|Главы МИД России, Франции и США распространили совместное заявление c призывом к прекращению огня в Нагорном Карабахе
|Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием МГ ОБСЕ
|Посол РА: Ереван ценит готовность Тбилиси стать площадкой для переговоров
|Глава МИД Арцаха обратился к Генсеку Совета Европы в связи с продолжающимся актом агрессии Турции и Азербайджана в отношении его страны
|Зурабишвили: Грузия была, есть и должна быть полностью нейтральной по отношению к Армении и Азербайджану
|Ованнисян: Утверждения Азербайджана о нанесении АО Арцаха ударов по гражданскому населению - дезинформация
|Президент Азербайджана: Турция должна участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении: АО Арцаха, применив тактическую уловку, поймала противника в ловушку
|Рубен Варданян попросил Путина вмешаться: Локальный конфликт в Карабахе - это геополитическая бомба замедленного действия
|Глава МИД РА и зампомощника госсекретаря США обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Нацсобрание НКР указало на необходимость международного признания Республики Арцах
|Российским авиакомпаниям дали "зеленый свет" на полеты по 169 международным маршрутам, в том числе и Армению
|Израильские ученые распространили открытое письмо о боевых действиях в Нагорном Карабахе
|Сорок восемь депутатов Европарламента призвали Джозепа Боррелла оказать давление и остановить вмешательство Турции в карабахский конфликт
|Омбудсмен Армении представил доказательства атаки азербайджанских БПЛА на мирное население Армении и Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях на 6 октября
|МИД РФ представил детали переговоров Лаврова и Ле Дриана по Карабаху
|Володин и Калибаф высказались за прекращение огня в зоне карабахского конфликта
|Ле Дриан: Франция мобилизует свои усилия для достижения прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении: На передовой идут ожесточенные бои, продвижение вражеских войск пресекается
|Омбусмен Карабаха сообщил об убийстве азербайджанскими ВС 19 мирных жителей
|Ваграм Погосян: Не далек тот день, когда дезорганизованная армия противника в панике начнет отступать
|Дипломаты России и Швейцарии обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Air France продолжит рейсы из Парижа в Ереван в условиях Covid-19 и эскалации в Нагорном Карабахе
|Элтон Джон выразил свою поддержку Армении
|Армяне по всему миру проводят акции в поддержку Арцаха
|Пашинян призвал всех граждан Армении воевать в Карабахе
|Никол Пашинян призвал к мобилизации тех, кто был демобилизован в течение последнего года
|Президент Армении: Участие неконтролируемых террористов-джихадистов в войне в Нагорном Карабахе противоречит всем международным нормам
|Давид Тоноян: Развитие ситуации в зоне карабахского конфликта этими темпами станет катастрофой для всего региона
|Читать больше
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