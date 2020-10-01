Четверг, 1 Октября 2020 22:22

АрмИнфо. Работа журналистов в зона конфликта является вполне легитимной. Об этом 1 октября в ходе брифинга заявил Защитник прав человека Арман Татоян, ссылаясь на заявление ОБСЕ о свободе слова в ответ на заявление МИД Азербайджана касаемо деятельности СМИ в горячих точках.

<Я как Защитник прав человека никогда не комментировал заявления госведомств. Но поскольку речь идет о журналистах, должен сказать, что заявление МИД Азербайджана является неприемлемым с точки зрения международных требований, и грубым нарушением международного гуманитарного права>, - сказал Татоян.

Он рассказал, что в сообщении азербайджанского МИД говорится о том, что власти Армении игнорируют обязанность обеспечить безопасность СМИ, отправляя их в зону конфликта, кроме того внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует международным СМИ прежде чем прибыть в населенные пункты НКР, предварительно получить согласие властей Азербайджана.

В этом ключе Омбудсмен сообщил, что с азербайджанских СМИ стало известно, что Азербайджан отказывает иностранным журналистам в освещении военных действий с места события. <Это и есть нарушение>, - подчеркнул он. В противовес чему Армения и Арцах не запрещают деятельность международных СМИ в зонах конфликта, что говорит об интересе армянской стороны в объективном освещении военных действий и на линии соприкосновения, и в населенных пунктах, а также в освещении ситуации для международного сообщества. Кроме того, он заметил, что защита журналистов обеспечена тем, что их статус во время военных действий приравнен к гражданскому населению.

<Хочу еще раз подчеркнуть, что работа журналистов в зонах конфликта легитимна и ставит перед собой задачу обеспечить гарантии защиты прав человека и способствовать предотвращению военных действий>, - сказал Татоян.

Напомним, что сегодня в результате обстрела города Мартуни в Республике Арцах ранения получили представители зарубежных СМИ, в том числе французского издания Le Monde, состояние одного из которых оценивается как тяжелое. По словам Омбудсмена противоборствующая сторона обстреливала территорию возле городского муниципалитета, в районе которого и находились журналисты.