Четверг, 1 Октября 2020 21:52

АрмИнфо.Армения отзывает посла в Израиле для консультаций. Об этом 1 сентября в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Так, отвечая на вопрос о продолжающихся поставках из Израиля вооружения Азербайджану, пресс-секретарь МИД Армении подчеркнула, что армянская сторона неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу, и в последний раз в июле текущего года, и это вопрос всегда находится в повестке двух стран.

По ее слова, армянская сторона считает недопустимой продажу Израилем сверхсовременного вооружения Азербайджану в момент, когда он при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию в отношении Арцаха и Армении.

"Армянская сторона по дипломатическим каналам неоднократно передавала свою обеспокоенность израильским коллегам. Когда сегодня весь мир призывает стороны к прекращению боевых действий, израильская сторона продолжает поставки вооружения Азербайджану. Это поведение Израиля неприемлемо для нас. Исходя из сложившейся ситуации, МИД Армении принял решение отозвать посла для консультаций",- резюмировала она.