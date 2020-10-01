Четверг, 1 Октября 2020 21:37

АрмИнфо. На данный момент у нас нет информации об организации какой-либо встречи между Арменией и Азербайджаном. Об этом 1 сентября в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, коснувшись предложения Москвы организовать встречу между сторонами карабахского конфликта.

"Мы высоко оцениваем роль партнеров из РФ в установлении режима прекращения огня от 1994-95 гг. Мы внимательно следим за процессом, и высоко ценим конструктивный подход стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в этом процессе. Но хотела бы подчеркнуть, что на данный момент у нас нет информации об организации какой-либо встречи", - сказала она.

Коснувшись предложения Тбилиси организовать встречу между Арменией и Азербайджаном, и вопроса о наличии других предложений об организации встречи, Нагдалян заметила, что в эти дни звучат различные заявления от международных партнеров. "Мы находимся в постоянном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и высшим руководством стран-сопредседателей. Для нас формат урегулирования конфликта - МГ ОБСЕ. На данный момент приоритетным является осуществление шагов, по прекращению огня", - заключила она.