Четверг, 1 Октября 2020 21:34

АрмИнфо. Журналистские организации Армении выступили с заявлением в связи с обстрелом группы журналистов со стороны Азербайджана в арцахском городе Мартуни.

<Сегодня, 1 октября, местные и иностранные журналисты пострадали в результате обстрела азербайджанской стороной в арцахском городе Мартуни. В частности, ранения получили журналист французского журнала "Le Monde" Алан Кавал, оператор Рафаэль Шарль Ягобзаде, оператор телекомпании "Армения" Арам Григорян, журналист информационного сайта "24news.am" Шак Вардумян. Корреспондент российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский также попал под азербайджанский обстрел, но сумел спрятаться в убежище, как и многие другие журналисты. По официальной информации, азербайджанские вооруженные силы также атаковали автомобиль, перевозивший сотрудников информационного агентства Agence France-Presse (AFP).

Примечательно, что журналисты получили ранения вдали от линии соприкосновения войск, что еще раз доказывает, что боевые действия вооруженных сил Азербайджана направлены и против мирного населения. Это обстоятельство, как и атаки на журналистов является грубым нарушением требований Женевской конвенции. <Учитывая вышесказанное, мы, журналистские организации, призываем международное сообщество должным образом и решительно осудить военные действия, развязанные Азербайджаном, призвать официальный Баку воздержаться от обстрелов гражданского населения, а также представителей средств массовой информации, а власти Республики Армения и Республики Арцах предпринять дополнительные шаги для обеспечения безопасности журналистов>, говорится в заявлении.

Под документом подписались Комитет в защиту свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр инициатив медиа, журналистский клуб <Аспарез>, центр свободы информации и другие.