Четверг, 1 Октября 2020 20:33

АрмИнфо. Поездки в Арцах станут возможны при наличии соответствующих документов. Об этом говорится в сообщении СНБ Армении.

Согласно сообщению ведомства, с сегодняшнего дня на армяно-карабахской границе действует контрольно-пропускной пункт, и следовательно, перемещение всех граждан и автомобилей из Армении в Арцах станет возможно лишь при наличии соответствующих документов.

"Въезд по вышеуказанным КПП будет разрешен всем лицам, у кого есть повестка и их повестка организовывается территориальными военкоматами, в рамках мобилизации.

В то же время сообщается, что все добровольцы, не прикрепленные по разным законным основаниям к территориальным военкоматам, но желающие поехать и участвовать в боевых действиях, должны иметь письменное разрешение Минобороны РА. Мы призываем всех граждан обеспечить безоговорочное выполнение этого важнейшего требования", - говорится в сообщении СНБ.