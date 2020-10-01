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 Четверг, 1 Октября 2020 20:32
Марианна Мкртчян

Лавров и Чавушоглу подтвердили готовность координации действий России и Турции по Карабаху

Лавров и Чавушоглу подтвердили готовность координации действий России и Турции по Карабаху

АрмИнфо. Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха в хоте телефонного разговора между главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий.

"Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану.

Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно- карабахского конфликта в мирное переговорное русло.

С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая Совместное заявление Президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 г", - говорится в сообщении МИД РФ, при этом добавляется, что затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.  Условлено о поддержании дальнейших контактов.

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