АрмИнфо. Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха в хоте телефонного разговора между главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий.
"Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану.
Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно- карабахского конфликта в мирное переговорное русло.
С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая Совместное заявление Президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 г", - говорится в сообщении МИД РФ, при этом добавляется, что затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Условлено о поддержании дальнейших контактов.