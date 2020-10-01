Четверг, 1 Октября 2020 20:31

АрмИнфо. Власти Карабаха готовы без предварительных условий передать тела военнослужащих - представителей коренных народов Азербайджана, погибших в результате боевых действий в зоне конфликта. Об этом говорится в заявлении Национального Собрания Арцаха, размещенном на его странице в Facebook.

Как отмечается в документе, этот шаг - свидетельство дружественного отношения к коренным народам Азербайджана. "Родственники погибших военнослужащих могут обратиться в соответствующую службу Арцаха для организации этого процесса", - говорится в заявлении. Депутаты карабахского парламента убеждены, что одна из главных целей возобновления боевых действий в зоне конфликта - распространение турецкого влияния в регионе, из-за чего коренные народы Азербайджана проливают кровь на поле боя. "Ни один представитель коренного народа Азербаи?джана ничего не выиграет от этои? вои?ны: вам и живущим в Арцахе армянам нечего делить, наши интересы не противоречат друг другу. Армяне Арцаха всегда относились к вам с уважением, в последние десятилетия именно власти Баку препятствуют нашему общению и дружбе, имеющеи? тысячелетнюю историю", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что в Карабахе известно о том, что официальный Баку призывают на военную службу в первую очередь коренные народы Азербаи?джана, отправляя их на передовую. Власти Карабаха призвали коренные народы Азербаи?джана - лезгин, талышей, аварцев, татов, удин, цахуров, ингилои?цев, рутулов, шахдагов и курдов, не участвовать в боевых действиях, а по возможности - сдаться Армии обороны. "Желающие сдаться при пересечении границы должны продемонстрировать, что они не вооружены, развевая над головои? белыи? флаг или вещь белого цвета (чтобы было заметно). Сразу после того, как человек сдастся в плен и сообщит о своеи? принадлежности к коренному народу Азербаи?джана, он перестанет считаться военнопленным, и будет принят в качестве гостя", - говорится в заявлении.