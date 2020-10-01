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 Четверг, 1 Октября 2020 19:51
Александр Аванесов

Премьер-министр  Греции:  Турецкая провокация недопустима

Премьер-министр  Греции:  Турецкая провокация недопустима

АрмИнфо.  Турецкая провокация недопустима. Об этом, как передает портал Kathimerin, перед саммитом Европейского Совета заявил премьер- министр Греции Кириакос Мицотакис.

<Пришло время Европе смело и искренне обсудить, какие отношения она действительно хочет иметь с Турцией. Одно можно сказать наверняка: турецкие провокации, будь то односторонние действия или крайняя риторика, больше недопустимы. Поведение Турции нарушает суверенные права двух государств - членов Европейского Союза - Греции и Кипра, кроме того, такое наносит ущерб значительным геополитическим интересам всей Европы в Средиземноморье>, - сказал г-н Мицотакис.

Он добавил, что открываются два пути: первый - это путь диалога, дипломатии, диалога, который должен основываться на уважении международного права, недопущении односторонних действий и правилах добрососедства. Другой путь - эскалация напряженности, которая неизбежно - рано или поздно - приведет к европейским действиям в ущерб Турции.

<Греция на практике доказала, что хочет идти первым путем. Турция должна сделать то же самое.  Но она должна делать это последовательно>, - сказал греческий премьер-министр.

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