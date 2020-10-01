Четверг, 1 Октября 2020 19:49

АрмИнфо. С 18:00 1 октября в сети <Карабах Телеком> тариф на роуминг входящих (ранее действующий тариф 14 драмов/мин.) и исходящих (ранее действующий тариф 28 драмов/мин.) звонков на любые сети Республики Армения составит 5 драмов/мин. Об этом говорится в совместном заявлении операторов связи Армении - Beeline, VivaCellMTS и Ucom.

Кроме того, тариф 5 драмов/мин. будет действовать на звонки на мобильные и фиксированные сети ЗАО <Карабах Телеком>, вместо ранее действующего тарифа в 28 драмов/мин. Стоимость отправки SMS-сообщения также составит 5 драмов.

<В то же время, настоятельно рекомендуем звонить только в случае крайней необходимости, чтобы сеть ЗАО <Карабах Телеком> оставалась незагруженной>, - говорится в заявлении.