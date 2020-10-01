Четверг, 1 Октября 2020 19:47

АрмИнфо. МИД Индии выступил с заявлением в связи с ситуацией в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В заявлении, в частности говорится: "Мы видели тревожные сообщения о возобновлении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, которые произошли рано утром 27 сентября 2020 года и привели к жертвам с обеих сторон.

Индия обеспокоена этой ситуацией, которая угрожает региональному миру и безопасности. Мы подтверждаем необходимость немедленного прекращения сторонами боевых действий, проявления сдержанности и осуществления всех возможных шагов для поддержания мира на границе. Индия считает, что любое прочное урегулирование конфликта может быть достигнуто только мирными средствами путем дипломатических переговоров.

В этой связи мы поддерживаем постоянные усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном".