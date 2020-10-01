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 Четверг, 1 Октября 2020 19:43
Марианна Мкртчян

Захарова: Российская сторона располагает собственными наработками о переброске наемников с Ближнего Востока в зону карабахского конфликта

Захарова: Российская сторона располагает собственными наработками о переброске наемников с Ближнего Востока в зону карабахского конфликта

АрмИнфо. Российская сторона располагает собственными данными о переброске наемников с Ближнего Востока в зону нагорно- карабахского конфликта. Об этом 1 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, в частности на уточнение журналиста о том, что информация МИД РФ о переброске наемников опирается на данные российских спецслужб или же на заявлениях  лидеров Армении и Азербайджана, а также публикаций в СМИ, Захарова, в частности сказала: " Вы знаете, у нас эти данные имеются. У нас эта информация, которой мы располагаем.  Поэтому, в данном случае Вы правы, она есть и была  в средствах массовых информаций представлена в виде материалов из соцсетей и соответствующих публикаций, но делая подобный комментарий, который вчера был опубликован на сайте МИД, мы, безусловно располагали и собственными наработками, фактами и информацией", - сказала она, при этом отметив, что сейчас не хотела бы конкретно вдаваться в детали, кто именно перебрасывается в зону карабахского конфликта.

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