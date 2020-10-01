Четверг, 1 Октября 2020 19:38

АрмИнфо. В результате обстрела ВС Азербайджана города Мартуни погибло 4 человека и 11 получили ранения. Об этом говорится в официальном сообщении Омбудсмена Арцаха Артака Бегларяна. В числе раненных есть журналисты, в частности, французского издания LeMond. Омбудсмен навестил раненных журналистов, состояние одного из которых оценивается как тяжелое. Согласно проверенной информации, Азербайджан умышленно и целенаправленно нанес удар по гражданским объектам в центре города Мартуни из системы залпового огня <Град>. Защитник прав человека решительно осуждает нападения Азербайджана на гражданское население и инфраструктуру, а также на журналистов и призывает международное сообщество дать надлежащую оценку военным преступлениям Азербайджана.

Артак Бегларян обратился к международным правозащитным организациям с просьбой организовать срочную поездку в Арцах с целью проведения ознакомительной миссии на месте и предотвращения угроз жизни и здоровью жителей Арцаха.

<Довольно преступно молчать или необоснованными политическими доводами избегать личной ответственности в вопросе защиты прав населения Арцаха>, - говорится в сообщении.