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 Четверг, 1 Октября 2020 19:10

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 2 октября

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 2 октября

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 в Котайкской области:

10։00-16։00  улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят-Новы, частично улицы Сафаряна, Ширака, частично кварталы “Болор охер”, “Цирананоц” в общине Егвард;

 

в Гегаркуникской области:

10:00-11:00  станции сотовых операторов “Виваселл МТС”, ВЕОН-Армения”, “Юком” и газозаправочные станции в селе Цовак;

12:00-15:00  села Кахакн, Кутакан, Третук, Мец Масрик, телестанция “Масрик”, станции сотовых операторов “ВиваСелл МТС”, ВЕОН-Армения”, “Юком” и газозаправочные станции;

15:30-17:00  села Шатван, Джахацадзор, Шатджрек, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа, Айрк, станции сотовых операторов “ВиваСелл МТС”, ВЕОН-Армения”, “Юком”.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180

 

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