АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
10։00-16։00 улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят-Новы, частично улицы Сафаряна, Ширака, частично кварталы “Болор охер”, “Цирананоц” в общине Егвард;
10:00-11:00 станции сотовых операторов “Виваселл МТС”, ВЕОН-Армения”, “Юком” и газозаправочные станции в селе Цовак;
12:00-15:00 села Кахакн, Кутакан, Третук, Мец Масрик, телестанция “Масрик”, станции сотовых операторов “ВиваСелл МТС”, ВЕОН-Армения”, “Юком” и газозаправочные станции;
15:30-17:00 села Шатван, Джахацадзор, Шатджрек, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа, Айрк, станции сотовых операторов “ВиваСелл МТС”, ВЕОН-Армения”, “Юком”.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.