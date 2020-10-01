Четверг, 1 Октября 2020 18:17

АрмИнфо. Настороженность вызывает циркулирующая информация о массовой вербовке боевиков на Севере Сирии и их переброске в зону нагорно-карабахского конфликта. Об этом 1 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам в социальных сетях публикуются фото и видео сообщения об этом, размещаются списки убитых наемников, с указанием их принадлежности к той или иной сирийской антиправительственной группировке.

"Мы видим в этом очередное свидетельство того, что на остающихся долгое время без контроля законных властей территориях Сирии продолжают формироваться группировки, которые могут представлять опасность не только для Сирии", - отметила она.

Говоря в целом о ситуации в зоне карабахского конфликта, Захарова подчеркнула, что в Москве серьезно озабоченны, продолжающейся с 27 сентября эскалацией в зоне конфликта. "В результате обмена ударами имеются значительные разрушения военной и гражданской инфраструктуры, многочисленные жертвы с обеих сторон, в том числе и среди мирного населения. Мы призываем стороны к максимальной сдержанности, прекращению боевых действий", - отметила представитель МИД РФ, при этом выразив соболезнования родным и близким погибших и раненых.

Вместе с тем она напомнила, что РФ связывают с Азербайджаном и Арменией многогранные дружественные связи, в России проживают многочисленные армянская и азербайджанская общины.

"Нам далеко не безразлично то, что происходит в регионе. Мы убеждены, альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Решение региональных проблем лежит исключительно в политико-дипломатической плоскости. Россия как в национальном качестве, так и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ с первых часов боестолкновений последовательно прилагает всемирные усилия на незамедлительного прекращения огня и возобновления мирного процесса", - сказала Захарова.

Она напомнила, что президент РФ с премьером Армении обсуждал ситуацию в ходе телефонных разговоров 27 и 29 сентября, глава МИД РФ находится в постоянном контакте с армянским и азербайджанским коллегами, также состоялся его разговор с министром иностранных дел Турции. По ее словам, сопредседатели МГ ОБСЕ сделали заявлением, в котором осудили использование силы, призвали враждующие силы незамедлительно прекратить боевые действия, а также возобновить переговоры в поисках мирного и окончательного решения конфликта.

"В настоящее время они продолжают принимать солидарные усилия, направленные на деэскалацию ситуации", - сказала она, напомнив также о заявлениях, сделанных по итогам заседаний Совбеза ООН и Совета ОБСЕ.

По ее словам на фоне этих драматически развивающихся событий, в Москве считают контрпродуктивными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую негативным последствиями для ситуации в Закавказье, что может иметь самые непредсказуемые последствия.