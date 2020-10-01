Четверг, 1 Октября 2020 18:15

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян решительно осудил обстрел журналистов, которые осуществляли свою профессиональную деятельность в Арцахе. Об этом Татоян написал на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно источнику, ранения получили 2 журналиста Le Monde, один из них в тяжелом состоянии. Журналист 24Newsam и оператор ArmeniaTV также получили ранения. Ряд других журналистов также оказались под прицельным огнем. Вооруженные силы Азербайджана взяли под прицел машину международного агентства Agence France-Presse.

«На данный момент журналиста Le Monde оперируют в Степанакерте, его состояние оценивается как тяжелое. Репортеры были в одежде с отличительными знаками, а на автомашине были прикреплена надпись «Пресса». В случае с журналистами это особенно предосудительно, так как они находятся под особой защитой. Журналистская работа во время вооруженных действий особенно важна, так как гарантирует передачу миру объективных сведений о ситуации», - подчеркнул Татоян.