Четверг, 1 Октября 2020 18:09

АрмИнфо. Франция глубоко обеспокоена напряженной ситуацией и внимательно следит за развитием событий в зоне нагорно- карабахского конфликта. Об этом на встрече с министр обороны Армении Давидом Тонояном заявил посол Франции в РА Джонатан Лакот, при этом выразив соболезнования в связи с недавними жертвами среди военных и гражданского населения.

Как сообщает пресс-служба МО РА, министр обороны сообщил, что масштаб боевых действий, инициированных Азербайджаном при безоговорочной поддержке Турции, беспрецедентен, они ведутся по всей линии соприкосновения.

Тоноян подчеркнул, что Армия обороны выполняет поставленные перед ней задачи, развивает успех, сдерживает агрессию, развязанную противником, и наступательные операции Вооруженных сил Азербайджана будут и дальше получать сокрушительные удары и этот процесс уже начался.

В ходе встречи была достигнута договоренность о постоянном контакте и обмене информацией о развитии ситуации.