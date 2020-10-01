Четверг, 1 Октября 2020 11:16

АрмИнфо. Представитель Демократической партии США в сенатском комитете по международным отношениям Роберт Менендес направил письмо государственному секретарю США Майку Помпео с требованием немедленно прекратить помощь США в области безопасности Азербайджану. Об этом говорится в сообщении ANCA, поступившем в АрмИнфо.

Согласно источнику, в письме также содержится призыв к администрации Трампа начать немедленно взаимодействовать с президентом Турции Эрдоганом в целях отказа Анкары от вовлеченности в конфликт. "Если Турция не желает отказываться от активного участия в конфликте, то Государственный департамент должен немедленно приостановить все продажи и поставки военной техники Анкаре", - отмечается в письме.