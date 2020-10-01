Четверг, 1 Октября 2020 10:46

АрмИнфо.Член постоянного комитета Палаты представителей США по разведке Джеки Спайер планирует в срочном порядке представить резолюцию, осуждающую атаку Азербайджана на Нагорный Карабах и турецкое вмешательство в конфликт. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо сообщении Армянской Ассамблеи Америки.

Согласно источнику, к инициативе Спайера присоединились представители Адама Шиффа (штат Калифорния), Фрэнка Паллоне-младшего (штат Нью-Джерси), Гаса Билиракиса (штат Флорида), Брэда Шермана (штат Калифорния) и Анны Эшу (штат Калифорния). В резолюции, в частности, осуждается нападение Азербайджана на армянский народ и участие Турции в этом конфликте.

В документе отмечается, что нападение последовало после все более агрессивной риторикой и дестабилизирующими действиями со стороны правительства президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении Нагорного Карабаха и Армении, в том числе, угрозами нанести удар по Мецаморской АЭС, вербовкой Турцией наемников из Сирии.

"Мы приветствуем быстрые действия представителя Спайера по продвижению этой резолюции, осуждающей нападение Азербайджана и Турции на армянский народ", - заявил исполнительный директор Ассамблеи Брайан Ардуни. Он продолжил, что атаки и обстрелы гражданских лиц возмутительны. Сообщения о том, что Турция вербовала наемников из Сирии, и предоставила Азербайджану F-16, вызывают серьезную обеспокоенность. "Эта резолюция является мощным сигналом для Турции и Азербайджана, чтобы они немедленно прекратили свои враждебные действия", - продолжил Ардуни, призвав принять резолюцию незамедлительно.

В резолюции также с учетом того, что Турция использует в регионе истребители F-16, а также сообщения о сбитом армянском истребителе Су-25 в воздушном пространстве Армении, в результате чего погиб пилот, содержится требование немедленно вернуться к соглашению о прекращении огня и найти мирное решение. В документе подтверждается поддержка усилий Минской группы ОБСЕ и содержится призыв к проведению мониторинга вдоль всей линии противостояния.