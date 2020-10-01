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 Четверг, 1 Октября 2020 10:46
Александр Аванесов

Член Палаты представителей Конгресса США намерен представить резолюцию, осуждающую атаку Азербайджана на Карабах и турецкое вмешательство

Член Палаты представителей Конгресса США намерен представить резолюцию, осуждающую атаку Азербайджана на Карабах и турецкое вмешательство

АрмИнфо.Член постоянного комитета Палаты представителей США  по разведке Джеки Спайер планирует в срочном порядке  представить резолюцию, осуждающую атаку Азербайджана на  Нагорный Карабах и  турецкое вмешательство в конфликт.  Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо  сообщении Армянской Ассамблеи Америки.

Согласно источнику, к инициативе Спайера присоединились представители Адама Шиффа (штат Калифорния), Фрэнка Паллоне-младшего (штат Нью-Джерси), Гаса Билиракиса (штат Флорида), Брэда Шермана (штат Калифорния) и Анны  Эшу  (штат Калифорния).  В резолюции, в частности, осуждается нападение Азербайджана на армянский народ и участие  Турции в этом конфликте. 

В документе отмечается,  что нападение  последовало после все более агрессивной риторикой и дестабилизирующими действиями со стороны правительства президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении Нагорного Карабаха и Армении, в том числе, угрозами нанести удар по Мецаморской АЭС,   вербовкой Турцией наемников  из Сирии.

"Мы приветствуем быстрые действия представителя Спайера по продвижению  этой резолюции, осуждающей нападение Азербайджана и Турции  на армянский народ", - заявил исполнительный директор Ассамблеи Брайан Ардуни.   Он продолжил, что атаки и обстрелы гражданских лиц возмутительны. Сообщения о том, что Турция вербовала наемников из Сирии, и предоставила Азербайджану F-16,  вызывают серьезную обеспокоенность. "Эта резолюция является мощным сигналом для Турции и Азербайджана, чтобы они немедленно прекратили свои враждебные действия", - продолжил Ардуни,  призвав принять резолюцию незамедлительно.

В резолюции также с учетом того, что Турция использует в регионе истребители F-16, а также сообщения о сбитом армянском истребителе Су-25 в воздушном пространстве Армении, в результате чего погиб пилот,  содержится требование   немедленно вернуться к соглашению о прекращении огня и найти мирное решение. В документе подтверждается поддержка усилий Минской группы ОБСЕ и содержится призыв к проведению мониторинга  вдоль всей линии противостояния.

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