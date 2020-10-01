АрмИнфо. Посольство Армении в России представит график новых рейсов из Москвы в Ереван.
"Граждане, желающие вылететь в страну, могут воспользоваться след. чартерными рейсами:
01.10 - Москва - Ереван / <Домодедово>, компания <Red Wings> (19:00);
02.10. - Москва - Ереван / <Домодедово>, компания <Nord Star> (15:00);
04.10 - Москва - Ереван / <Домодедово>, компания <Nord Star> (15:00);
05.10- Москва - Ереван / <Домодедово>, компания <Nord Star> (15:00);
07.10 - Москва - Ереван / <Домодедово>, компания <Nord Star> (15:00);
09.10 - Москва - Ереван / <Домодедово>, компания <Nord Star> (15:00);
Информация по билетам по след.номерам: +7 (495) 739 93 33, +7 (495) 739-95-55. Адреса продаж: аэропорт <Домодедово>, кассы 85 и 94, офис компании: Балаклавский пр.16, 2-й эт., вход со стороны ул. Старобалаклавская.
Действует также многоканальная линия по рейсам из России в Армению - 8(800)100-57- 58", - отмечается в сообщени посолства Армени в РФ.