Четверг, 1 Октября 2020 10:35

АрмИнфо."Исламская Республика Иран ни в коем случае не допустит, чтобы террористические группировки превратили прилегающие к северным границам нашеий страны раийоны в угрозу нашеий национальноий безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, касаясь муссируемых слухов о том, что "террористы PPK, Пежаки", а также террористы из Сирии были переведены на Кавказ.

"Исламская Республика Иран ни в коем случае не допустит, чтобы террористические группировки превратили прилегающие к северным границам нашеий страны раийоны в угрозу нашеий национальноий безопасности. Перенос столкновениий на Кавказ приведет к гораздо большеий катастрофе, чем карабахскиий конфликт, - резюмировал он.

Как ранее сообщало АрмИнфо со сслыкой на арабскую службу Би-би-си, в Азербайджан перед самым началом войны в Карабахе были переправлены несколько сотен наемников с подконтрольных Турции сирийских территорий, и они уже понесли боевые потери. О наличии наемников сообщали и власти Армении, ссылаясь на свои достоверные данные.