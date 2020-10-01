Четверг, 1 Октября 2020 10:16

АрмИнфо.Наконец, армянская дипломатия одержала большую победу. Международное сообщество четко заявило, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемных террористов. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Таким образом, отметил глава армянского правительства, линия фронта в Арцахе становится фронтом цивилизации. <Арцах борется с

международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами. "Этот терроризм в равной степени угрожает США и Ирану, России и Франции и Арцаху и Армении, армянский народ борется за глобальную безопасность", - подчеркнул премьер-министр РА Никол Пашинян.