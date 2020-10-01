Напомним, что накануне МИД Армении выступил с заявлением в связи с вовлеченностью ВС Турции в операции в зоне нагорнокарабахского конфликта. В заявлении МИД РА, в частности, говорится: "Утром 29-го сентября одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме "Гянджа" в Азербайджане, был сбит штурмовой самолет СУ-25 вооруженных сил РА, выполнявший в воздушном пространстве РА - Варденисском районе, боевые задачи по отражению воздушных налетов азербайджанской авиации на военные и гражданские объекты, расположенные на территории РА. Погиб пилот Вооруженных сил РА майор Валерий Данелин.

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