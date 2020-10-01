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 Четверг, 1 Октября 2020 10:14
Марианна Мкртчян

Директор СНБ Армении находится в Арцахе

Директор СНБ Армении находится в Арцахе

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян принял директора Службы национальной безопасности Армении Аргишти Кярамяна.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, в ходе встречи, в которой принял участие директор Службы национальной безопасности Арцаха Камо Агаджанян, был обсужден ряд вопросов сферы безопасности двух армянских республик в условиях развязанной Азербайджаном широкомасштабной войны.

После встречи они вместе посетили Министерство обороны, где глава Армии обороны Арцаха Джалал Арутюнян представил оперативную обстановку на передовой

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