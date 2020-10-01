Четверг, 1 Октября 2020 10:08

АрмИнфо.<С удовлетворением отмечаем, что 29 сентября по итогам закрытых дискуссий относительно эскалации напряженности в зоне азербайджано-карабахского конфликта члены Совета Безопасности ООН строго осудили применение силы и поддержали призыв Генерального Секретаря ООН незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и вернуться к конструктивным переговорам.

Члены Совета Безопасности ООН выразили полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - говорится в комментариях МИД Республики Арцах.

Данное заявление для прессы членов Совета Безопасности поставило окончательную точку в спекуляциях азербайджанских властей относительно своего мнимого права применить военную силу против Республики Арцах. Очевидно, что все попытки Баку и Анкары заручиться хоть какой-то международной поддержкой своих международно-противоправных деяний завершились полным провалом, говорится в комментариях.

<Вновь отмечаем, что действия Азербайджана и Турции, которые угрожают международному миру и безопасности на Южном Кавказе, не могут оставаться без политико-правовых последствий. Призвав к ответственности Баку и Анкару, международное сообщество придаст необходимый импульс деэскалации напряженности и создаст условия для решения азербайджано-карабахского конфликта мирным путем>, - подчеркивается в комментариях МИД Республики Арцах.

Напомним, что Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. Об этом заявил журналистам председатель СБ в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам состоявшихся во вторник закрытых консультаций. "Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам", - сказал он.